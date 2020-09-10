ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций

Киев, Четверг 10 сентября 2020 16:15
Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций
Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Марианна Присяжнюк

Украина на фоне ситуации в Беларуси не позволит ее руководству использовать себя для провокаций. Вместе с тем гражданам Беларуси, которые захотят выехать в Украину, будет оказана поддержка.

Об этом в ходе визита в Испанию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время кризиса в Беларуси официальный Киев будет максимально оказывать поддержку ее гражданам. Белорусы могут свободно въезжать в Украину по гуманитарным соображениям.

"Однако мы не позволим руководству Беларуси использовать нашу открытость для своих провокаций", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он добавил, что любые сравнения ситуации в Беларуси с Украиной некорректны, а Киев будет придерживаться позиции ЕС в оценке этих событий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит заявление по событиям в Беларуси.

Сегодня стало известно, что на премию имени Сахарова номинировали белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Награда за свободу мнения ежегодно присуждается Европейским парламентом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика МИД УкраиныБеларусьДмитрий Кулеба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь