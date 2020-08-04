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Кулеба: Украина и Молдова реанимировали диалог по проблемным вопросам

Киев, Вторник 04 августа 2020 12:56
Кулеба: Украина и Молдова реанимировали диалог по проблемным вопросам
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главы МИД обеих стран провели переговоры

Украина и Молдова реанимировали диалог по проблемным вопросам. В рамках этого возобновятся двусторонние консультации.

Об этом на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Молдовы Олегом Цулей заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что на встрече обсудили взаимодействие в экономической сфере и торговле

"Я очень рад, что нам удалось договориться с Олегом Цулей восстановить... я бы даже сказал бы - реанимировать заседания и консультации, посвященные тем проблемным вопросам, которые есть в наших отношениях", - отметил министр.

Он уточнил, что речь идет о пакетной договоренности, которая включает вопросы Днестровской ГЭС и дороги Одесса-Рени.

Наживо з МЗС. Заяви для преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олега Цулі за підсумками зустрічей. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Напомним, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля сегодня находится в Украине с рабочим визитом.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина и Молдова требуют переформатирования миссии миротворцев РФ в Приднестровье.

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