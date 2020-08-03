ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Министр иностранных дел Молдовы завтра посетит Украину

Киев, Понедельник 03 августа 2020 13:40
Министр иностранных дел Молдовы завтра посетит Украину
Фото: Олег Цуля (gov.md)
Автор: РБК-Украина

Олег Цуля с рабочим визитом приедет в Украину

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля завтра посетит Украину. В рамках визита у него запланирована встреча с украинским коллегой.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что 4 августа Цуля посетит Украину с рабочим визитом, во время которого встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Главы МИД скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы и др.", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудят укрепление региональной безопасности, увеличение объемов двусторонней торговли, упрощение процедур пересечения государственной границы гражданами обеих стран. По итогам встречи, главы внешнеполитических ведомств Украины и Молдовы сделают заявления для прессы.

Напомним, ранее в материале "Скрытая угроза: почему российские войска не уходят из Приднестровья" РБК-Украина писало, что Украина и Молдова требуют переформатирования миссии российских миротворцев в регионе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины МИД УкраиныМолдовавизит
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь