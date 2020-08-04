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Кулеба: Україна та Молдова реанімували діалог з проблемних питань

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 12:56
Кулеба: Україна та Молдова реанімували діалог з проблемних питань
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голови МЗС обох країн провели переговори

Україна і Молдова реанімували діалог з проблемних питань. В рамках цього відновляться двосторонні консультації.

Про це на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Молдови Олегом Цулею заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що на зустрічі обговорили взаємодію в економічній сфері та торгівлі

"Я дуже радий, що нам вдалося домовитися з Олегом Цулею відновити... я би навіть сказав би - реанімувати засідання і консультації, присвячені тим проблемним питанням, які є в наших відносинах", - зазначив міністр.

Він уточнив, що мова йде про пакетну домовленість, яка включає питання Дністровської ГЕС і дороги Одеса-Рені.

Наживо з МЗС. Заяви для преси міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба та міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олега Цулі за підсумками зустрічей. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Олег Цуля сьогодні перебуває в Україні з робочим візитом.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна і Молдова вимагають переформатування місії миротворців РФ в Придністров'ї.

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