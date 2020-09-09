Кулеба: Украина - многонациональная страна, в ней нет места антисемитизму

Украинцы и евреи столетиями жили рядом и вместе прошли через такие испытания, как Голодомор, сталинские репрессии и тоталитаризм. Современная Украина - это многонациональное общество, в котором защищают права всех общин, в том числе еврейской.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе Kyiv Jewish Forum 2020.

"Мы должны помнить историю и относиться к ней как к истории, но мы должны построить страну, в которой все чувствуют себя в безопасности, где ценится вклад каждого в репутацию страны и ее развитие", - заявил Кулеба.

Он также поблагодарил посла Израиля Джоэля Лиона за слова о том, что в Украине нет антисемитизма на институциональном и государственном уровне.

"Лучший ответ на вопрос об уровне антисемитизма в Украине - это выбор, который сделало общество в 2019 году. 73% украинцев проголосовали за человека с еврейскими корнями на посту президента Украины", - напомнил министр.

Он отметил, что еврейский Новый год Рош ха-Шана признан национальным праздником, правительство оперативно реагирует на проявления антисемитизма и твердо демонстрирует, что он неприемлем для Украины.

"В Украине, которую мы строим, должны приветствоваться все нации. В том числе и те, с которыми мы жили на протяжении сотен лет - евреи, крымские татары, венгры, поляки, и другие. Именно такую страну мы строим в противовес внешней агрессии»", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин назвал глобальный антисемитизм одной из главных проблем современности.

Как известно, Kyiv Jewish Forum 2020 проходит 8-9 сентября в режиме онлайн и организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Jerusalem Post.