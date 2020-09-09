Кулеба: Україна - багатонаціональна країна, в ній немає місця антисемітизму

Українці та євреї століттями жили поруч і разом пройшли через такі випробування, як Голодомор, сталінські репресії і тоталітаризм. Сучасна Україна - це багатонаціональне суспільство, в якому захищають права всіх громад, в тому числі єврейської.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході Kyiv Jewish Forum 2020.

"Ми повинні пам'ятати історію і ставитися до неї як до історії, але ми повинні побудувати країну, в якій всі відчувають себе в безпеці, де цінується внесок кожного в репутацію країни і її розвиток", - заявив Кулеба.

Він також подякував послу Ізраїлю Джоелю Ліону за слова про те, що в Україні немає антисемітизму на інституційному та державному рівні.

"Краща відповідь на питання про рівень антисемітизму в Україні - це вибір, який зробило суспільство у 2019 році. 73% українців проголосували за людину з єврейськими коренями на посту президента України", - нагадав міністр.

Він зазначив, що єврейський Новий рік Рош ха-Шана визнаний національним святом, уряд оперативно реагує на прояви антисемітизму і твердо демонструє, що він неприйнятний для України.

"В Україні, яку ми будуємо, повинні вітатися всі нації. В тому числі і ті, з якими ми жили протягом сотень років - євреї, кримські татари, угорці, поляки та інші. Саме таку країну ми будуємо на противагу зовнішньої агресії», - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін назвав глобальний антисемітизм однією з головних проблем сучасності.

Як відомо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить 8-9 вересня у режимі онлайн і організований Єврейської конфедерації України у партнерстві з Jerusalem Post.