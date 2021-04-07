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Кулеба: Україна не хоче війни, ми відкриваємо вогонь, тільки у випадку загрози

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 11:06
Кулеба: Україна не хоче війни, ми відкриваємо вогонь, тільки у випадку загрози Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче війни. При цьому українські військові будуть відкривати вогонь у разі загрози.

Про це Кулеба заявив в інтерв'ю Liberation.

Він зазначив, що Україна не прагне до ескалації конфлікту на Донбасі і прихильна політичному і дипломатичному вирішенню ситуації.

"Ми будемо відкривати вогонь лише в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", - заявив Кулеба.

За словами міністра до грудня режим припинення вогню на Донбасі працював, але потім в "Москві щось змінилося".

"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - додав він.

Кулеба вважає, що загострення ситуації на Донбасі - це послання Україні, щоб налякати український уряд і зробити більш гнучким у переговорах.

"Росіяни використовують цю ескалацію, щоб зміцнити свої позиції в нормандському форматі. Потім це послання для західних країн в цілому, відповідь на санкції, вжиті проти Москви за звернення з Олексієм Навальним. Послання таке: що б ви не робили, ми робимо те, що хочемо. Таким чином, події виходить далеко за межі України", - зазначив Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що віце-прем'єр Олексій Резніков пояснив військову активізацію Росії бажанням звернути на себе увагу.

Також повідомлялося, що США закликали РФ знизити напруженість у відносинах з Україною.

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