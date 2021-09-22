Кулеба об уклонении ООН от вопроса Крыма: здесь поработала Россия

"Мы будем считать неприемлемой ситуацию, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, то есть Российская Федерация", - сказал он.

Кулеба отметил, что речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств. По его словам, есть основания считать, что в этом направлении с организацией поработала Россия.

"Они (РФ - ред.) хотели вообще сорвать саммит Крымской платформы, эта задача была провалена", - добавил дипломат.

Министр напомнил, что представителей от ООН на саммите Крымской платформы не было и не понятно, почему организация ее проигнорировала.

"Я хочу как министр услышать четкий ответ, пусть опровергнут мою позицию, но я хочу услышать от ООН: почему она не приняла участие в любой форме в Крымской платформе. Пока я его не услышал", - резюмировал глава МИД.