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Кулеба про ухилення ООН від питання Криму: тут попрацювала Росія

Автор: Дмитрий Кузнецов

Організація об'єднаних націй (ООН) повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн, і Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу. В цьому напрямку попрацювала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Ми будемо вважати неприйнятною ситуацію, якщо ООН самоусунеться від розв'язання питання Криму і Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, тобто Російська Федерація", - сказав він.

Кулеба зазначив, що мова йде про фундаментальне зобов'язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав. За його словами, є підстави вважати, що в цьому напрямку з організацією попрацювала Росія.

"Вони (РФ - ред.) хотіли взагалі зірвати саміт Кримської платформи, це завдання було провалене", - додав дипломат.

Міністр нагадав, що представників від ООН на саміті Кримської платформи не було і з якогось дива організація її проігнорувала.

"Я хочу як міністр почути чітку відповідь, нехай спростують мою позицію, але я хочу почути від ООН: чому вона не взяла участь в будь-якій формі в Кримській платформі. Поки я її не почув", - резюмував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли про плани глави держави Володимира Зеленського обговорити з ООН Антоніу Гутеррішем участь організації в Кримській платформі, а також посилення її ролі в підтримці територіальної цілісності України.

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ООНРосійська ФедераціяКримДмитро Кулеба