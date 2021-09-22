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Кулеба об уклонении ООН от вопроса Крыма: здесь поработала Россия

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Вашингтон, Среда 22 сентября 2021 21:28
Кулеба об уклонении ООН от вопроса Крыма: здесь поработала Россия Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Организация объединенных наций (ООН) должна защищать суверенитет и территориальную целостность стран, и Украина посчитает неприемлемым, если ООН самоустранится от вопроса по Крыму и Донбассу. В этом направлении поработала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

"Мы будем считать неприемлемой ситуацию, если ООН самоустранится от решения вопроса Крыма и Донбасса в интересах страны, которая нарушила украинский суверенитет, то есть Российская Федерация", - сказал он.

Кулеба отметил, что речь идет о фундаментальном обязательстве ООН защищать суверенитет и территориальную целостность государств. По его словам, есть основания считать, что в этом направлении с организацией поработала Россия.

"Они (РФ - ред.) хотели вообще сорвать саммит Крымской платформы, эта задача была провалена", - добавил дипломат.

Министр напомнил, что представителей от ООН на саммите Крымской платформы не было и не понятно, почему организация ее проигнорировала.

"Я хочу как министр услышать четкий ответ, пусть опровергнут мою позицию, но я хочу услышать от ООН: почему она не приняла участие в любой форме в Крымской платформе. Пока я его не услышал", - резюмировал глава МИД.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали о планах главы государства Владимира Зеленского обсудить с ООН Антониу Гутерришем участие организации в Крымской платформе, а также усиление ее роли в поддержке территориальной целостности Украины.

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ООН Российская Федерация Крым Дмитрий Кулеба
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