Кулеба про ухилення ООН від питання Криму: тут попрацювала Росія

Організація об'єднаних націй (ООН) повинна захищати суверенітет і територіальну цілісність країн, і Україна вважатиме неприйнятним, якщо ООН самоусунеться від питання щодо Криму і Донбасу. В цьому напрямку попрацювала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу .

"Ми будемо вважати неприйнятною ситуацію, якщо ООН самоусунеться від розв'язання питання Криму і Донбасу в інтересах країни, яка порушила український суверенітет, тобто Російська Федерація", - сказав він.

Кулеба зазначив, що мова йде про фундаментальне зобов'язання ООН захищати суверенітет і територіальну цілісність держав. За його словами, є підстави вважати, що в цьому напрямку з організацією попрацювала Росія.

"Вони (РФ - ред.) хотіли взагалі зірвати саміт Кримської платформи, це завдання було провалене", - додав дипломат.

Міністр нагадав, що представників від ООН на саміті Кримської платформи не було і з якогось дива організація її проігнорувала.

"Я хочу як міністр почути чітку відповідь, нехай спростують мою позицію, але я хочу почути від ООН: чому вона не взяла участь в будь-якій формі в Кримській платформі. Поки я її не почув", - резюмував глава МЗС.