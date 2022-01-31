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Кулеба об угрозе вторжения России: есть все шансы, что дипломатия добьется успеха

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Киев, Понедельник 31 января 2022 14:41
Кулеба об угрозе вторжения России: есть все шансы, что дипломатия добьется успеха Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны к новой агрессии РФ. Впрочем, есть все шансы, что дипломатия добьется успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Украина имеет беспрецедентный уровень поддержки мировых партнеров, отметил Кулеба.

"Если Россия прибегнет к вооруженной эскалации, то мы будем защищаться и бороться. Но сейчас есть все шансы на то, что дипломатия сможет достичь успеха", - сообщил он.

Напомним, что Евросоюз разрабатывает новые санкции против России. Они направлены на серьезный ущерб в экономике.

Ранее сообщалось, что санкции США способны разрушить экономику России. Издание NYT подробнее рассказало о последствиях.

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Российская Федерация Украина Дмитрий Кулеба
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