Кулеба про загрозу вторгнення Росії: є всі шанси, що дипломатія досягне успіху
Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про готовність країни до нової агресії РФ. Втім, є всі шанси, що дипломатія досягне успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
Україна має безпрецендентний рівень підтримки світових партнерів, зазначив Кулеба.
"Якщо Росія вдасться до збройної ескалації, то ми будемо захищатися та боротися. Але наразі є всі шанси на те, що дипломатія зможе досягти успіху", - повідомив він.
Нагадаємо, що Євросоюз розробляє нові санкції проти Росії. Вони спрямовані на серйозний збиток в економіці.
Раніше повідомлялося, що санкції США здатні зруйнувати економіку Росії. Видання NYT докладніше розповіло про наслідки.