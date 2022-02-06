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Кулеба об угрозе вторжения России: "Не верьте апокалиптическим прогнозам"

Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался о различных сценариях вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Призвал не верить апокалиптическим прогнозам различных изданий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт главы МИД Украины.

По словам министра, Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию сценария в случае возможного вторжения агрессора на территорию нашей страны.

“Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его”, - заявил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Reuters российские войска готовы на 70% для полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Между тем Financial Times сообщало о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может применить учения по ядерному оружию, как предупреждение для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался в случае войны с нашей страной.

Также РБК-Украина со ссылкой на Bild, описывало план вторжения агрессора в Украину с последующим установлением марионеточного режима.

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Дмитрий КулебаРоссийская ФедерацияУкраина