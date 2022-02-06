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Кулеба про загрозу вторгнення Росії: "Не вірте апокаліптичним прогнозам"

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Неділя 06 лютого 2022 17:07
Кулеба про загрозу вторгнення Росії: "Не вірте апокаліптичним прогнозам" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловився про різні сценарії вторгнення Російської Федерації на територію України. Закликав не вірити апокаліптичним прогнозам різних видань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС України.

За словами міністра, Україна має потужну армію та готова до будь-якого розвитку сценарію у разі можливого вторгнення агресора на територію нашої країни.

“Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його”, - заявив Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Reuters, російські війська готові на 70% для повномасштабного вторгнення на територію України.

Тим часом Financial Times повідомляло про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати навчання з ядерної зброї, як попередження для НАТО, аби Альянс не втручався у разі війни з нашою країною.

Також РБК-Україна з посиланням на Bild, описувало план вторгнення агресора в Україну з подальшим встановленням маріонеткового режиму.

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Дмитро Кулеба Російська Федерація Україна
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