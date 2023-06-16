Кулеба про удар по Києву - це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру

"Путін "зміцнює довіру", завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети - це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру", - написав Кулеба.

Ракетна атака

Нагадаємо, сьогодні Україну накрила масштабна повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ворожих крилатих ракет "Калібр", а згодом повідомили і про загрозу балістичного озброєння для центральних, східних і західних регіонів.

Згодом жителі столиці почули звуки вибухів. Як повідомили в КМВА, на підступах до Києва та області спрацювала ППО.

Делегація з Африки сьогодні в Києві

Варто зауважити, що росіяни вирішили вчинити чергову ракетну атаку в той час, коли лідери африканських країн відвідують Київ зі своєю "мирною ініціативою".

Так, окрім президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси у столиці з візитом перебувають президенти: Замбії, Сенегалу, Коморських Островів, а також прем'єр-міністр Єгипту, глава МЗС Уганди.

Як дізналися ЗМІ, африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії низку "заходів зі зміцнення довіри". Зокрема, йдеться про низку заходів, які можуть бути запропоновані сторонам.

Серед яких відведення російських військ, але і послаблення санкцій Заходу проти РФ та призупинення виконання ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС).

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