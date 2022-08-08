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Кулеба требует от CBS News внутреннего расследования из-за публикации: что произошло

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

CBS News разместило публикацию в которой говорится о том, что якобы лишь 30% оружия от союзников доходит в Украине на фронт. Через некоторое время публикация была удалена, однако издание обязано провести внутреннее расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Издание процитировало литовского волонтера Йонаса Охмана, который заявил, что якобы лишь 30% поставок западного оружия в конечном итоге доходит до украинских военных. По словам Охмана, с остальной частью оружия "что-то происходит" после того, как оно пересекает границу.

Через некоторое время CBS News удалило твит с материалом "вооружая Украину", а в статью были внесены изменения.

Как на это отреагировал Кулеба:

"Приветствуем первый шаг, но этого недостаточно. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, делясь необоснованными заявлениями и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноцида. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка российская пропаганда пытается эксплуатировать страх среди союзников Украины относительно поставок вооружения.

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УкраинаДмитрий Кулеба