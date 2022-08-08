Кулеба вимагає від CBS News внутрішнього розслідування через публікацію: що сталося

Видання зацитувало литовського волонтера Йонаса Охмана, який заявив, що нібито лише 30% постачання західної зброї зрештою доходить до українських військових. За словами Охмана, з іншою частиною зброї "щось відбувається" після того, як воно перетинає кордон.

Через деякий час CBS News видалило твіт з матеріалом "Озброюючи Україну", а в статтю були внесені зміни.

Як на це відреагував Кулеба:

"Вітаємо перший крок, але цього недостатньо. Ви ввели в оману величезну аудиторію, ділячись необґрунтованими заявами та підриваючи довіру до поставок життєво необхідної військової допомоги нації, яка протистоїть агресії та геноциду. Має бути проведене внутрішнє розслідування, хто і чому це зробив", - пише Кулеба.