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Кулеба про терміни завершення війни: Коли б’єшся за право на існування, дедлайни недоречні

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Мілан Лєліч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що недоречно говорити про терміни завершення війни з Росією, оскільки мова йде боротьбу за право на існування.

Про це йшлося на Конференції послів України, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Міністр впевнений, що перемога України безсумнівно буде, але залишаються без відповіді три питання:

  • Коли саме Україна переможе?
  • Що саме буде перемогою?
  • Як Україна діятиме після перемоги?

"З цих трьох запитань у мене немає відповіді лише на перше. Коли б’єшся за право на існування, дедлайни недоречні. Базова відповідь на друге запитання проста: перемогою буде все, що передбачатиме повне відновлення територіальної цілісності України. Далі будуть інші перемоги - компенсації, вироки за злочини, вигнання Росії з Радбезу ООН та інше", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, в інтерв'ю британському ЗМІ командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук спрогнозував терміни, коли ЗСУ зможуть відвоювати всі захоплені росіянами території, включно з Кримом.

А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist говорив, що перемога України у війні є беззаперечною, але для цього українській армії потрібні ресурси.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України