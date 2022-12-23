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Кулеба о сроках завершения войны: Когда бьешься за право на существование, дедлайны неуместны

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что неуместно говорить о сроках завершения войны с Россией, поскольку речь идет о борьбе за право на существование.

Об этом говорилось на Конференции послов Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Министр уверен, что победа Украины несомненно будет, но остаются без ответа три вопроса:

  • Когда именно Украина победит?
  • Что будет победой?
  • Как Украина будет действовать после победы?

"Из этих трех вопросов у меня нет ответа только на первый. Когда бьешся за право на существование, дедлайны неуместны. Базовый ответ на второй вопрос прост: победой будет все, что будет предусматривать полное восстановление территориальной целостности Украины. Дальше будут другие победы - компенсации, приговоры за преступления, изгнание России из Совбеза ООН и прочее", - сказал Кулеба.

Напомним, в интервью британскому СМИ командующий ОК "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук спрогнозировал сроки, когда ВСУ смогут отвоевать все захваченные россиянами территории, включая Крым.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist говорил, что победа Украины в войне бесспорна, но для этого украинской армии нужны ресурсы .

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины