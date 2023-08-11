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Кулеба про Taurus і ATACMS: просимо партнерів надати їх якомога швидше

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що він разом з колегами просить партнерів надати Taurus і ATACMS якомога швидше.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

Передача ракет ATACMS

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin з дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS і M142 HIMARS.

Нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати розпочали розгляд передачі ЗСУ вищезгаданих ракет.

Ракети Taurus для України

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Україна попросила у Німеччини далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Проте Німеччини відхилили запит.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus. Проте зараз продовжуються переговори з США.

Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Тим часом у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через відмову надати Україні далекобійні ракети.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України