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Кулеба о Taurus и ATACMS: просим партнеров предоставить их как можно скорее

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он вместе с коллегами просит партнеров предоставить Taurus и ATACMS как можно скорее.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Передача ракет ATACMS

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.

Ракеты Taurus для Украины.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако Германии отклонили запрос.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины