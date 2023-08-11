Кулеба о Taurus и ATACMS: просим партнеров предоставить их как можно скорее

Передача ракет ATACMS

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты приступили к рассмотрению передачи ВСУ вышеупомянутых ракет.

Ракеты Taurus для Украины.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако Германии отклонили запрос.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.