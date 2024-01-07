Кулеба та глава МЗС Японії обговорили конференцію з відновлення України: коли пройде

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава обговорили конференцію з відновлення України. Вона пройде у лютому у Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба під час брифінгу з главою МЗС Японії.

"Скоординували сьогодні кроки щодо підготовки до конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого цього року в Токіо. Працюємо над тим, щоб за результатами конференції японські компанії стали важливими учасниками відновлення України", - сказав український міністр.

В Японії зазначили, що хочуть почути на конференції конкретні потреби в підтримці відновлення та реконструкції в Україні.

Також, як сказав Кулеба, міністри обговорили сьогодні співпрацю в рамках МАГАТЕ щодо гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.

Допомога від Японії

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, стало відомо, що до Києва прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. В Україні вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь.

Також під час брифінгу з Кулебою міністр повідомила, що Японія виділила 37 млн доларів на системи виявлення дронів для України. Гроші направлять в трастовий фонд НАТО.

Нагадаємо, наприкінці грудня державний бюджет нашої країни отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.