Кулеба та глава МЗС Литви обговорили спільне виробництво дронів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу на спільній прес-конференції з главою МЗС Литви Ландсбергісом Габріелюсом.

"Сьогодні ми з Габріелюсом зосередилися на виконанні тих домовленостей, яких досягнув президент (під час візиту до Литви, - ред.), і велику частину розмови присвятили визначенню спільних кроків для нарощування виробництва дронів для потреб ЗСУ. У Литви є технології, у нас є можливості масштабувати виробництво. Це була ключова тема", - заявив Кулеба.

Литовський міністр зазначив, що проєкти, які допоможуть захисту України та посилять обороноздатність Литви, отримають увагу від уряду.

"Ми можемо розпочати з виробництва комплектуючих і того, що необхідно на полі бою. Зокрема, того, що буде необхідно для виробництва дронів. Ми говоримо спочатку про обмежену кількість. Я думаю, що це може відбутися дуже швидко", - сказав Габріелюс.

Також, за словами Кулеби, сторони обговорили шлях України до ЄС та НАТО, питання заморожених активів Росії, санкцій та створення військового фонду ЄС для України.

Візит глави МЗС Литви до України

Нагадаємо, 25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.