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Кулеба та Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. У ході переговорів вони обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби у Twitter.

"Здзвонився з Жозепом Боррелем, детально обговорив підготовку до саміту Україна-ЄС, що відбудеться 3 лютого. Ми виклали наші очікування і зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх", - написав він.

При цьому Кулеба додав, що обговорив із головою дипломатії ЄС військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що днями президент України Володимир Зеленський вперше цього року переговорив телефоном із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. І одним з обговорюваних лідерами питань була підготовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.

Після цієї розмови в ОПУ з'явилася інформація, що саміт відбудеться 3 лютого у Києві.

Нагадаємо, радник керівника ВП Михайло Подоляк відреагував на можливість проведення саміту ЄС у Києві, зазначивши, що після цього Росія може забути про перемогу у війні проти України на своїх умовах.

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Дмитро КулебаЕвросоюз