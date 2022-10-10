Кулеба та Блінкен обговорили масовані удари по Україні. США запевнили у підтримці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Блінкена.

"Щойно розмовляв з Дмитром Кулебою, щоб підтвердити підтримку України з боку США після жахливих ударів Кремля сьогодні вранці. Ми продовжимо надавати непохитну економічну, гуманітарну та безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе та подбати про свій народ", - пише Блінкен.

Як відзначає Кулеба, сторони зійшлись на думці, що Росія не повинна уникнути покарання за ракетні удари по Україні. Під час розмови міністр також наголосив на тому, що Україна потребує зміцнення обороноздатності, Росія - нових санкцій, а Москва - відповідальності за тероризм.