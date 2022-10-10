Кулеба и Блинкен обсудили массированные удары по Украине. США заверили в поддержке

"Только что разговаривал с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США после ужасных ударов Кремля сегодня утром. Мы продолжим оказывать непоколебимую экономическую и гуманитарную помощь, чтобы Украина могла защитить себя и позаботиться о своем народе", - пишет Блинкен.

Как отмечает Кулеба, стороны сошлись во мнении, что Россия не должна избежать наказания за ракетные удары по Украине. Во время разговора министр также отметил, что Украина нуждается в укреплении обороноспособности, Россия - в новых санкцях, а Москва - в ответственности за терроризм.