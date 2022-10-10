ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба и Блинкен обсудили массированные удары по Украине. США заверили в поддержке

Новина українською →
Понедельник 10 октября 2022 18:13
Кулеба и Блинкен обсудили массированные удары по Украине. США заверили в поддержке Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны затронули вопросы утренних массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Блинкена.

"Только что разговаривал с Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку Украины со стороны США после ужасных ударов Кремля сегодня утром. Мы продолжим оказывать непоколебимую экономическую и гуманитарную помощь, чтобы Украина могла защитить себя и позаботиться о своем народе", - пишет Блинкен.

Как отмечает Кулеба, стороны сошлись во мнении, что Россия не должна избежать наказания за ракетные удары по Украине. Во время разговора министр также отметил, что Украина нуждается в укреплении обороноспособности, Россия - в новых санкцях, а Москва - в ответственности за терроризм.

Напомним, РБК-Украина писало о том, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗС Российская Федерация
NEWS
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
Отключение света, разрушения и жертвы: какова ситуация в Украине после обстрела
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят