Кулеба: есть страны, готовые обеспечить защиту украинского неба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, которые готовы обеспечить защиту украинского неба в войне против России . Но не стал уточнять, что это за страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире марафона единых новостей.

По его словам, некоторые страны НАТО могут предоставить Украине самолеты и средства ПВО, но не альянс как организация.

"Есть такие страны, но я не буду их называть… Я вообще считаю, что тему того, кто и какое оружие нам поставляет, нужно вывести из медийного пространства, пусть эта работа ведется", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что Евросоюз оказался более надежным и действенным партнером для Украины, чем НАТО.