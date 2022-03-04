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Кулеба: есть страны, готовые обеспечить защиту украинского неба

Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, которые готовы обеспечить защиту украинского неба в войне против России. Но не стал уточнять, что это за страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире марафона единых новостей.

По его словам, некоторые страны НАТО могут предоставить Украине самолеты и средства ПВО, но не альянс как организация.

"Есть такие страны, но я не буду их называть… Я вообще считаю, что тему того, кто и какое оружие нам поставляет, нужно вывести из медийного пространства, пусть эта работа ведется", - отметил Кулеба.

Он также отметил, что Евросоюз оказался более надежным и действенным партнером для Украины, чем НАТО.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс продолжит поставлять Украине средства противовоздушной обороны.

А сегодня в контексте бесполетной зоны над Украиной он заявил, что страны НАТО против того, чтобы их самолеты находились в ее воздушном пространстве.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины