Кулеба: є країни, готові забезпечити захист українського неба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що є країни, які готові забезпечити захист українського неба в війні проти Росії . Але не став уточнювати, що це за країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі марафону єдиних новин.

За його словами, деякі країни НАТО можуть надати Україні літаки і засоби ППО, але не альянс як організація.

"Є такі країни, але я не буду їх називати... я взагалі вважаю, що тему того, хто і яку зброю нам поставляє, потрібно вивести з медійного простору, нехай ця робота ведеться", - зазначив Кулеба.

Він також зазначив, що Євросоюз виявився більш надійним і дієвим партнером для України, ніж НАТО.