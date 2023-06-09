Кулеба: США допомагають Україні пом'якшити наслідки катастрофи через підрив Каховської ГЕС

Ситуацію після руйнування греблі в Херсонській області він обговорив із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"США допомагають нам пом'якшити наслідки катастрофи в Каховці з вини Росії", - йдеться у публікації.

Крім того, сторони під час спілкування зосередилися на питаннях надання Україні військової допомоги, і Штати "продовжать зусилля щодо постачання більшої кількості зброї та боєприпасів".

"Ми також обговорили очікувані підсумки саміту НАТО у Вільнюсі", - додав глава МЗС.

Зазначимо, що раніше ввечері 8 червня Кулеба заявив, що Україна незабаром отримає допомогу від НАТО для ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

Ситуація на півдні України після підриву Каховської ГЕС

Російські окупанти вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними української розвідки, інтервенти влаштували вибух дистанційно.

Як зазначили в "Укргідроенерго", гідроелектростанція була повністю зруйнована і вже не підлягає відновленню.

Внаслідок підриву ГЕС та руйнування греблі було затоплено кілька населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Фахівці попереджають, що у цих регіонах очікуються проблеми із водопостачанням.

Вже відомо про жертви внаслідок затоплень. Так, в окупованих Олешках загинули троє людей, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

На правобережжі Херсонської області продовжуються роботи з евакуації громадян із затоплених селищ та міст. При цьому війська РФ, які дислокуються на лівому березі річки Дніпро, продовжують обстрілювати населені пункти на західному узбережжі.

Тим часом на окупованій частині області складається гірша ситуація через затоплення, проте росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС і "змила" свою оборону, - читайте у матеріалі РБК-Україна.