НАТО надасть Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби після засідання Комісії Україна - НАТО.

"Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність меж у вчиненні Росією злочинів. За його словами, допоки Росія окупує українську землю, загроза нових російських злочинів зберігатиметься. Саме тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО для звільнення всієї території України.

"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-го калібру", - наголосив глава МЗС.

Кулеба також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, що наближають вступ України до Альянсу. На його думку, членство України в НАТО приносить користь Альянсу, оскільки Україна вже сьогодні робить значний внесок у євроатлантичну безпеку, діє за стандартами НАТО і використовує натовське озброєння.

"Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна в складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що насправді Україна вже посилює Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись воєнним досвідом.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" заявили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація складалася на лівому березі Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією. При цьому росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.