Кулеба спростував російські фейки після інциденту у Польщі

Після вибухів у Польщі біля села Пшеводув у Росії почали просувати неправдиву інформацію про те, що нібито причиною була українська ракета ППО. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити фейкам країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника у Twitter.
"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення", - йдеться у публікації.
Також Кулеба зазначив, що світова спільнота мала "вивчити такий урок давно" - після збиття пасажирського лайнера "Боїнг 777" авіарейсу MH17 влітку 201 року.
Фото: twitter.com/DmytroKuleba
Нагадаємо, що в Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє людей.
При цьому, як повідомлялося раніше, в Офісі президента України назвали це спланованим "привітом" від Росії, який замаскований під "помилку".
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