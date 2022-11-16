UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба спростував російські фейки після інциденту у Польщі

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Після вибухів у Польщі біля села Пшеводув у Росії почали просувати неправдиву інформацію про те, що нібито причиною була українська ракета ППО. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити фейкам країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника у Twitter.

"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення", - йдеться у публікації.

Також Кулеба зазначив, що світова спільнота мала "вивчити такий урок давно" - після збиття пасажирського лайнера "Боїнг 777" авіарейсу MH17 влітку 201 року.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Нагадаємо, що в Міноборони РФ відмовилися брати відповідальність за обстріл польської території, внаслідок якого загинуло двоє людей.

При цьому, як повідомлялося раніше, в Офісі президента України назвали це спланованим "привітом" від Росії, який замаскований під "помилку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаДмитро КулебафейкиВибухракетный удар