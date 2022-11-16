Кулеба спростував російські фейки після інциденту у Польщі

"Росія зараз просуває конспірологічну теорію про те, що нібито на поляків впала ракета української ППО. Це неправда. Ніхто не повинен вестись на російську пропаганду або посилювати її повідомлення", - йдеться у публікації.

Також Кулеба зазначив, що світова спільнота мала "вивчити такий урок давно" - після збиття пасажирського лайнера "Боїнг 777" авіарейсу MH17 влітку 201 року.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba