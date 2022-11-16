Кулеба опроверг российские фейки после инцидента в Польше

"Россия сейчас продвигает конспирологическую теорию о том, что якобы на поляков упала ракета украинской ПВО. Это неправда. Никто не должен вестись на российскую пропаганду или усиливать ее сообщения", - говорится в публикации.

Также Кулеба отметил, что мировое сообщество должно было "выучить такой урок давно" - после сбития пассажирского лайнера "Боинг 777" авиарейса MH17 летом 201 года.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba