Кулеба про спробу зберегти "зернову угоду": найближчим часом буде інтенсивна робота

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (США) з іноземними колегами та представниками міжнародних організацій ситуацію з виходом РФ із "зернової угоди". Розв'язання цієї проблеми планують знайти в найближчі години та дні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг чиновника.

"Ми ставимо глобальну продовольчу безпеку на перше місце. Провели тут кілька розмов, у тому числі з генеральним секретарем (ООН Антоніо Гутеррішем, - Ред.), про те, як далі діяти", - сказав глава МЗС.

Односторонній вихід Москви з Чорноморської зернової ініціативи він також пов'язав із бажанням РФ нарощувати власний експорт на світові ринки, і зазначив, що водночас Кремль поставив країни Малайзії та Африки перед загрозою зіткнутися зі зростанням цін на продовольство та голодом.

"Це має припинитися... Ми маємо вирішити ще одну проблему, створену Росією. Ми знайдемо вихід. Отже, найближчими годинами та днями будуть дуже інтенсивні роботи, щоб знайти вирішення цієї величезної проблеми, яку Росія створила для світу", - сказав Кулеба.

Вихід РФ із "зернової угоди"

Нагадаємо, Росія останні кілька місяців відмовлялася повною мірою виконувати "зернову угоду". Зокрема, країна-агресор блокувала проведення інспекцій суден, а також заборонила вивіз зерна з українського порту "Південний".

17 липня, коли термін дії домовленостей минув, прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено. Причиною нібито є те, що умови Кремля "не виконують".

Україна хоче зберегти "зернову ініціативу"

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова продовжувати дію "зернової угоди", проте для цього потрібна відповідь Туреччини та ООН. Так, глава держави надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі.

Також Зеленський обговорив із генсеком ООН Антоніо Гутеррішем можливість продовжити "зернову угоду".