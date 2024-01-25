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Кулеба: спільний ВВП України та союзників в 21 раз вищий, ніж у Росії та її друзів

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України та її союзників сумарно у 21 раз перевищує показники Росії та її друзів.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.

Як відзначив міністр, якщо взяти країни, які військово підтримують Україну й країни, які військово підтримують Росію - сумарний ВВП нашої країни та союзників у 21 раз вищий, ніж у російської "коаліції". Відповідно до цього, світ має достатньо ресурсів для перемоги України навіть у війні на виснаження. 

Створення коаліцій 

За словами Кулеби, відповідно до вищезгаданої математики, скільки ще потрібно країн-союзників для необхідної підтримки України? Одна категорія партнерів, як пояснив міністр, складається з країн, які підтримують Київ у військовому плані, інша категорія підтримає Україну у Генеральній Асамблеї, інших організаціях, або ж у мирній ініціативі. 

Навіть якщо проаналізувати здатність створювати коаліції - Україна перевищує спроможності Росії у цьому. 

"І це смішно, тому що Україна не є членом G7, і все ж G7 набагато більш згуртована в тому, щоб допомогти Україні захистити свої інтереси. Росія є одним із засновників БРІКС, але БРІКС набагато слабкіше підтримує Росію, хоча вона нібито є членом їхньої сім'ї", - зауважив міністр.

Перемога України є стратегічним інтересом країн 

Кулеба додав, що відповідно до сухого, але раціонального аналізу ситуації, перемога України є стратегічним інтересом країн, які вірять у світовий порядок та розуміють, що перемога буде дешевшою, ніж наслідки у разі поразки. 

"Чому ми маємо всі ці поразницькі голоси та дискусії. І на це може бути кілька відповідей, але одна з них також полягає в тому, що Росія не спить, і Росія, незважаючи на її серйозно підірваний потенціал на світовій арені, все ще намагається використовувати гібридну війну, щоб посіяти сумніви, посіяти розбіжності між елітами та зацікавленими сторонами, які беруть участь у процесі прийняття рішень у всьому світі", - пояснив Кулеба. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кулеба раніше відзначав, що Україна потребувала б менше допомоги від союзників, якби санкції проти Росії були б більш дієвими. Зокрема міністр пояснював дві найголовніші потреби України у війні.

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