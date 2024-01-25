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Кулеба: общий ВВП Украины и союзников в 21 раз выше, чем у России и ее друзей

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины и его союзников суммарно в 21 раз превышает показатели России и ее друзей.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Affairs.

Как отметил министр, если взять страны, которые военно поддерживают Украину и страны, которые военно поддерживают Россию - суммарный ВВП нашей страны и союзников в 21 раз выше, чем у российской "коалиции". В соответствии с этим, мир имеет достаточно ресурсов для победы Украины даже в войне на истощение. 

Создание коалиций 

По словам Кулебы, согласно вышеупомянутой математике, сколько еще нужно стран-союзников для необходимой поддержки Украины? Одна категория партнеров, как пояснил министр, состоит из стран, которые поддерживают Киев в военном плане, другая категория поддержит Украину в Генеральной Ассамблее, других организациях, или же в мирной инициативе. 

Даже если проанализировать способность создавать коалиции - Украина превышает способности России в этом. 

"И это смешно, потому что Украина не является членом G7, и все же G7 гораздо более сплоченная в том, чтобы помочь Украине защитить свои интересы. Россия является одним из основателей БРИКС, но БРИКС гораздо слабее поддерживает Россию, хотя она якобы является членом их семьи", - отметил министр.

Победа Украины является стратегическим интересом стран 

Кулеба добавил, что согласно сухому, но рациональному анализу ситуации, победа Украины является стратегическим интересом стран, которые верят в мировой порядок и понимают, что победа будет дешевле, чем последствия в случае поражения. 

"Почему мы имеем все эти пораженческие голоса и дискуссии. И на это может быть несколько ответов, но один из них также заключается в том, что Россия не спит, и Россия, несмотря на ее серьезно подорванный потенциал на мировой арене, все еще пытается использовать гибридную войну, чтобы посеять сомнения, посеять разногласия между элитами и заинтересованными сторонами, которые участвуют в процессе принятия решений во всем мире", - пояснил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба ранее отмечал, что Украина нуждалась бы в меньшей помощи от союзников, если бы санкции против России были бы более действенными. В частности, министр объяснял две самые главные потребности Украины в войне.

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