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Кулеба созвонился с главами МИД Польши и Литвы: что обсудили

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Киев, Суббота 11 июня 2022 15:26
Кулеба созвонился с главами МИД Польши и Литвы: что обсудили Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел сегодня телефонные разговоры с главами МИД Польши и Литвы. Стороны обсудили ситуацию в Украине и поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моим польским коллегой и другом Збигневом Рау для обсуждения следующих поставок тяжелого вооружения в Украину и седьмого пакета санкций ЕС в отношении РФ", - отметил министр.

Также Кулеба поддержал польского министра как действующего главу ОБСЕ.

В разговоре с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Кулеба обсудил блокаду украинских морских портов, проблемы с экспортом и потребности в оружии.

"Литва полностью понимает и разделяет проблемы безопасности Украины. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - добавил Кулеба.

Напомним, Турция предложила России провести встречу с Украиной и ООН для экспорта зерна.

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МИД Украины Литва Польша Дмитрий Кулеба
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