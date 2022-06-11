Кулеба созвонился с главами МИД Польши и Литвы: что обсудили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел сегодня телефонные разговоры с главами МИД Польши и Литвы. Стороны обсудили ситуацию в Украине и поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

"Сегодня утром у меня был телефонный разговор с моим польским коллегой и другом Збигневом Рау для обсуждения следующих поставок тяжелого вооружения в Украину и седьмого пакета санкций ЕС в отношении РФ", - отметил министр.

Также Кулеба поддержал польского министра как действующего главу ОБСЕ.

В разговоре с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом Кулеба обсудил блокаду украинских морских портов, проблемы с экспортом и потребности в оружии.

"Литва полностью понимает и разделяет проблемы безопасности Украины. Нам нужно больше тяжелого оружия для защиты Одессы с моря", - добавил Кулеба.