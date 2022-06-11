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Кулеба зідзвонився з главами МЗС Польщі і Литви: що обговорили

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Київ, Субота 11 червня 2022 15:26
Кулеба зідзвонився з главами МЗС Польщі і Литви: що обговорили Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів сьогодні телефонні розмови з главами МЗС Польщі і Литви. Сторони обговорили ситуацію в Україні та постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

"Сьогодні вранці у мене була телефонна розмова з моїм польським колегою та другом Збігнєвом Рау для обговорення наступних поставок важкого озброєння в Україну та сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ", - зазначив міністр.

Також Кулеба підтримав польського міністра як чинного голови ОБСЄ.

У розмові з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом Кулеба обговорив блокаду українських морських портів, проблеми з експортом та потреби у зброї.

"Литва повністю розуміє та поділяє безпекові занепокоєння України. Нам потрібно більше важкої зброї для захисту Одеси з моря", - додав Кулеба.

Нагадаємо, Туреччина запропонувала Росії провести зустріч з Україною та ООН для експорту зерна.

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МЗС Литва Польша Дмитро Кулеба
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