Кулеба созвонился с Блинкеном перед встречей: обсудили санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в Twitter .

"Учитывая динамику ситуации, у меня был еще один звонок с Блинкеном в преддверии нашей завтрашней встречи в Вашингтоне, округ Колумбия. Ключевая тема: санкции. Я подчеркнул необходимость введения жестких санкций в отношении России в ответ на ее незаконные действия", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба сообщил, что партнеры Украины сейчас согласовывают последовательность применения санкций против России.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Великобритания также объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.