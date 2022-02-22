UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба созвонился с Блинкеном перед встречей: обсудили санкции против России

Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в Twitter.

"Учитывая динамику ситуации, у меня был еще один звонок с Блинкеном в преддверии нашей завтрашней встречи в Вашингтоне, округ Колумбия. Ключевая тема: санкции. Я подчеркнул необходимость введения жестких санкций в отношении России в ответ на ее незаконные действия", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба сообщил, что партнеры Украины сейчас согласовывают последовательность применения санкций против России.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Великобритания также объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛНРДНР