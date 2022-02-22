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Кулеба созвонился с Блинкеном перед встречей: обсудили санкции против России

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Киев, Вторник 22 февраля 2022 03:29
Кулеба созвонился с Блинкеном перед встречей: обсудили санкции против России Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины в Twitter.

"Учитывая динамику ситуации, у меня был еще один звонок с Блинкеном в преддверии нашей завтрашней встречи в Вашингтоне, округ Колумбия. Ключевая тема: санкции. Я подчеркнул необходимость введения жестких санкций в отношении России в ответ на ее незаконные действия", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба сообщил, что партнеры Украины сейчас согласовывают последовательность применения санкций против России.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛДНР". В частности, он запрещает экспорт, реэкспорт, продажу, поставки из США товаров, услуг и технологий.

Великобритания также объявила санкции против России. Решение введут в действие во вторник, 22 февраля.

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