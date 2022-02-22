Кулеба зідзвонився з Блінкеном перед зустріччю: обговорили санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України в Twitter .

"Враховуючи динаміку ситуації, у мене був ще один дзвінок с Блінкеном напередодні нашої завтрашньої зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія. Ключова тема: санкції. Я підкреслив необхідність введення жорстких санкцій щодо Росії у відповідь на її незаконні дії", - йдеться в повідомленні.

Раніше Кулеба повідомив, що партнери України зараз погоджують послідовність застосування санкцій проти Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ про санкції у зв'язку з визнанням Росією "ЛДНР". Зокрема, він забороняє експорт, реекспорт, продаж, постачання з США товарів, послуг і технологій.

Великобританія також оголосила санкції проти Росії. Рішення введуть в дію у вівторок, 22 лютого.