Кулеба - союзникам: Україні терміново потрібні Patriot і SAMP/T для захисту від терору

Відповідну заяву глава МЗС зробив в Італії перед зустріччю міністрів закордонних справ G7.

"Послання просте: світ не може просто спостерігати, як українців убивають російські ракети та дрони. Україні терміново необхідні додаткові системи ППО Patriot та SAMP/T для захисту від російського терору", - сказав Кулеба.

Яке пояснив міністр, саме ці ЗРК є пріоритетними для України, оскільки вони можуть збивати російські балістичні ракети.

Кулеба наголосив, що країни з групи "Великої сімки" мають можливість без зволікань надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Як приклад, він назвав Німеччину, яка вже вирішила надати додаткову батарею Patriot.

"Ми бачили з початку повномасштабного вторгнення РФ, що країни "Групи семи" здатні ухвалювати дійсно потужні та екстраординарні рішення. Ми глибоко вдячні їм за те, що вони вже зробили для нас. Але чим довше триває війна, тим більше потрібно сміливих рішень", - додав міністр.