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Кулеба - союзникам: Украине срочно нужны Patriot и SAMP/T для защиты от террора

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T. Они помогут защититься от российского террора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Соответствующее заявление глава МИД сделал в Италии перед встречей министров иностранных дел G7.

"Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора", - сказал Кулеба.

Как объяснил министр, именно эти ЗРК приоритетны для Украины, поскольку они могут сбивать российские баллистические ракеты.

Кулеба подчеркнул, что страны из группы "Большой семерки" имеют возможность без промедления предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. В качестве примера он назвал Германию, которая уже решила предоставить дополнительную батарею Patriot.

"Мы видели с начала полномасштабного вторжения РФ, что страны "Группы семи" способны принимать действительно мощные и экстраординарные решения. Мы глубоко благодарны им за то, что они уже сделали для нас. Но чем дольше идет война, тем больше нужно смелых решений", - добавил министр.

 

Patriot для Украины

Напомним, первую систему Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года, а вторую - в декабре.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина нашла 100 свободных Patriot в мире, но сначала хочет получить семь.

На прошлой неделе стало известно, что Германия передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский после беседы с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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