Кулеба - союзникам: Украине срочно нужны Patriot и SAMP/T для защиты от террора

Соответствующее заявление глава МИД сделал в Италии перед встречей министров иностранных дел G7.

"Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора", - сказал Кулеба.

Как объяснил министр, именно эти ЗРК приоритетны для Украины, поскольку они могут сбивать российские баллистические ракеты.

Кулеба подчеркнул, что страны из группы "Большой семерки" имеют возможность без промедления предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. В качестве примера он назвал Германию, которая уже решила предоставить дополнительную батарею Patriot.

"Мы видели с начала полномасштабного вторжения РФ, что страны "Группы семи" способны принимать действительно мощные и экстраординарные решения. Мы глубоко благодарны им за то, что они уже сделали для нас. Но чем дольше идет война, тем больше нужно смелых решений", - добавил министр.