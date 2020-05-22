Кулеба на Радбезі ООН: Росія використовує кібератаки як політичний інструмент

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Україна закликала ООН притягнути Росію до міжнародної відповідальності за кібератаки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Раду безпеки ООН притягнути до міжнародної відповідальності Російську Федерацію за вчинення кібератак на критичні об'єкти України. Такі дії Росія використовує як політичний інструмент.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

За словами міністра, з 2014 року кібератаки є одним з елементів російської агресії проти України. Кулеба зазначив, що протягом 2019 року в Україні зафіксували понад 1,5 тисячі інцидентів пов'язаних з кібербезпеки.

"Ми знаємо, що Росія відповідальна за ряд кібероперацій, які використовувалися як політичний інструмент. Коли з допомогою інформаційних і комунікаційних технологій проводилися кампанії з дезінформації, втручання у виборчий процес, кибершпионаж, кібератаки на критичну інфраструктуру в ряді країн в Європі і за її межами", - сказав Кулеба.

Також він закликав членів ООН виробити спільні правила, які допоможуть запобігти дискредитацію комп'ютерних технологій.

Нагадаємо, днями РБК-Україна писало, що через хакерські атаки з Росії заблоковано сайт омбудсмена України.

Також повідомлялося, що Росія використовує Україну як майданчик для випробувань кібератак.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко