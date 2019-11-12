Кулеба: сорвать строительство "Северного потока-2" было невозможно

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не было шансов остановить строительство газового трубопровода "Северный поток-2" из России в Европу. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, был ли шанс сорвать планы России и Германии по строительству трубопровода, Кулеба заявил:

"Не было шанса. Германия, самое могущественное государство Европейского Союза и одно из самых могущественных государства мира, приняла решение строить. Русские приняли решение строить. Они договорились о том, что они построят. Поэтому вопросов было два: как быстро они его построят, и какими нормами будет регулироваться то, что они построят", - сказал он.

По словам Кулебы, Украина и ее иностранные партнеры затянули строительство на максимально возможный срок.

"Что касается первой задачи, я считаю, что, максимально, насколько мы могли, затянуть строительство вместе с партнерами - мы это сделали. Им же было принципиально все достроить еще в этом году, чтобы развязать себе полностью руки, оторваться от украинского транзита, максимально ослабить наши позиции и помахать нам ручкой", - сообщил он.

Вице-премьер также заявил, что Украина продолжит борьбу против "Северного потока-2" даже после его запуска.

"Исключить "Северный поток - 2" из юрисдикции Третьего энергетического пакета - это второй этап борьбы. Но даже когда газ пойдет по "Северному потоку-2" - это не означает, что будет конец борьбы. У нас есть пример газопровода OPAL, по которому у них все было хорошо, и все вопросы решены, а в результате суд Европейского Союза ограничил использование его мощностей. Я за то, чтобы всегда бороться до конца, и даже если наступит конец, все равно продолжать бороться", - резюмировал Кулеба.