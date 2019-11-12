Кулеба: зірвати будівництво "Північного потоку-2" було неможливо

Віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба заявив, що не було шансів зупинити будівництво газового трубопроводу "Північний потік-2" з Росії в Європу. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про те, чи був шанс зірвати плани Росії та Німеччини з будівництва трубопроводу, Кулеба заявив:

"Не було шансу. Німеччина, наймогутніша держава Європейського Союзу і одна з наймогутніших держав світу, прийняла рішення будувати. Росіяни прийняли рішення будувати. Вони домовилися про те, що вони збудують. Тому питань було два: як швидко вони його побудують, і якими нормами буде регулюватися те, що вони побудують", - сказав він.

За словами Кулеби, Україна та її іноземні партнери затягнули будівництво на максимально можливий термін.

"Що стосується першого завдання, я вважаю, що, максимально, наскільки ми могли затягти будівництво разом з партнерами - ми це зробили. Їм було принципово все добудувати ще в цьому році, щоб розв'язати собі руки повністю відірватися від українського транзиту, максимально послабити наші позиції і помахати нам ручкою", - повідомив він.

Віце-прем'єр також заявив, що Україна продовжить боротьбу проти "Північного потоку-2" навіть після його запуску.

"Виключити "Північний потік - 2" з юрисдикції Третього енергетичного пакету - це другий етап боротьби. Але навіть коли газ піде по "Північному потоку-2" - це не означає, що буде кінець боротьби. У нас є приклад газопроводу OPAL, за яким у них все було добре, і всі питання вирішені, а в результаті суд Європейського Союзу обмежив використання його потужностей. Я за те, щоб завжди боротися до кінця, і навіть якщо настане кінець, все одно продовжувати боротися", - резюмував Кулеба.