Кулеба сегодня примет участие в заседании министров G7. Ключевая тема касается Украины

Сегодня, 24 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в министерском заседании G7 и других стран, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.