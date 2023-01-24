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Кулеба сегодня примет участие в заседании министров G7. Ключевая тема касается Украины

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Украина, Вторник 24 января 2023 12:52
Кулеба сегодня примет участие в заседании министров G7. Ключевая тема касается Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Сегодня, 24 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в министерском заседании G7 и других стран, входящих в энергетическую коалицию. Ключевой темой станет возобновление энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Как стало известно, в заседании примут участие министры стран G7 и ряд государств и институций энергетической коалиции. Во время заседания, в частности, речь пойдет о конкретных практических взносах для восстановления украинской энергосистемы.

По данным информированного источника, Кулеба будет принимать участие в заседании по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена и японского министра иностранных дел Йосимаса Хаяши.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны будут способствовать сотрудничеству "Большой семерки" с целью поддержки Украины в войне с РФ.

Также ранее страны "Большой семерки" заявили о готовности выделить Украине 32 млрд долларов финансовой помощи в 2023 году.

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Дмитрий Кулеба
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