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Кулеба про скупчення військ Росії на кордоні: ситуація в ОРДЛО поки залишається стабільною

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 17:20
Кулеба про скупчення військ Росії на кордоні: ситуація в ОРДЛО поки залишається стабільною Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що незважаючи на скупчення російських військ на кордоні ситуація в ОРДЛО поки залишається стабільною. Глава МЗС додав, що це вказує на ефективність української дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

В ході зустрічі з головою ОБСЄ і міністром закордонних справ Польщі Збігневим Рау Кулеба підкреслив, що незважаючи на значне скупчення російських військ біля державного кордону України, загальна ситуація на тимчасово окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях в цей час залишається відносно стабільною.

"Це свідчить про те, що активна дипломатія України та її партнерів дає результат: знижує напругу і тримає ситуацію під контролем", - додав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров порівняв Кулебу з Геббельсом через відмову України від прямих переговорів з ОРДЛО.

Зазначимо, раніше Кулеба в черговий раз виключив прямі переговори з ОРДЛО, додавши, що Україна буде обговорювати Донбас тільки з російськими представниками.

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Дмитро Кулеба ОБСЄ Мінстерство охорони здоров'я України
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