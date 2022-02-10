Кулеба про скупчення військ Росії на кордоні: ситуація в ОРДЛО поки залишається стабільною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що незважаючи на скупчення російських військ на кордоні ситуація в ОРДЛО поки залишається стабільною. Глава МЗС додав, що це вказує на ефективність української дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

В ході зустрічі з головою ОБСЄ і міністром закордонних справ Польщі Збігневим Рау Кулеба підкреслив, що незважаючи на значне скупчення російських військ біля державного кордону України, загальна ситуація на тимчасово окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях в цей час залишається відносно стабільною.

"Це свідчить про те, що активна дипломатія України та її партнерів дає результат: знижує напругу і тримає ситуацію під контролем", - додав Кулеба.