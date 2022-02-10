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Лавров из-за отказа от диалога с ОРДЛО сравнил Кулебу с Геббельсом

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Москва, Четверг 10 февраля 2022 15:39
Лавров из-за отказа от диалога с ОРДЛО сравнил Кулебу с Геббельсом Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления украинского коллеги Дмитрия Кулебы о том, что Украина не пойдет на прямой диалог с оккупационными властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По мнению российского министра, заявления Кулебы превосходят "искусство главного пропагандиста Третьего рейха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Лаврова.

В частности, он обратил внимание на заявление Кулебы о том, что никакого прямого диалога с ОРДЛО не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен.

"Но это точно совершенно школа Геббельса, а может даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено Совбезом ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться, что Лондон, Вашингтон или Берлин его одернет, - это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", - отметил Лавров.

Отметим, согласно минским соглашениям, Украина должна согласовать предоставление особого статуса Донбасса и конституционную реформу в консультациях с представителями ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кто такой Геббельс

Йозеф Геббельс - немецкий политик, один из ближайших сподвижников и верных последователей Адольфа Гитлера. Начальник управления пропаганды НСДАП с 1930 года, внес существенный вклад в рост популярности национал-социалистов.

С 1933 по 1945 год - министр пропаганды и президент имперской палаты культуры. Геббельс сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами культуры в гитлеровской Германии. Был одним из главных идейных вдохновителей Холокоста.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в очередной раз исключил прямые переговоры с ОРДЛО и заявил, что будет обсуждать Донбасс с переговорщиками от России - Дмитрием Козаком и Борисом Грызловым.

Ранее сообщалось, что Украина распространила реформу децентрализации на ОРДЛО.

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