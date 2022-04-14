Кулеба о скандале со Штайнмайером: урегулируют по дипломатическим каналам

Скандальная ситуация с якобы отказом президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите в Украину будет урегулирована по дипломатическим каналам. Она не повлияет на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы не заинтересованы в эскалации, в обострении двусторонних отношений. Поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого ущерба для украинско-немецких отношений не будет", - сказал он. По его словам, Украина уважает институт федерального президента Германии, а сам скандал стал возможен только из-за утечки непроверенной информации в немецкие СМИ.