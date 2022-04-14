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Кулеба о скандале со Штайнмайером: урегулируют по дипломатическим каналам

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Скандальная ситуация с якобы отказом президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в визите в Украину будет урегулирована по дипломатическим каналам. Она не повлияет на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы не заинтересованы в эскалации, в обострении двусторонних отношений. Поэтому я убежден, что эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам. И никакого ущерба для украинско-немецких отношений не будет", - сказал он.

По его словам, Украина уважает институт федерального президента Германии, а сам скандал стал возможен только из-за утечки непроверенной информации в немецкие СМИ.

Напомним, на этой неделе немецкий таблоид Bild опубликовал информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не захотел видеть Штайнмайера среди участников иностранных делегаций высокого уровня, которые в последние дни часто посещают Киев.

Сам федеральный президент подтвердил, что Киев посчитал его визит нежелательным из-за многолетней пророссийской политики.

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ШтайнмайерДмитрий Кулеба